Otomobille takip ettiği kadına tacizde bulunup, yerde sürükledi (2)

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

B.K.\'yi yolda taciz ettikten sonra otomobiliyle yerde sürükleyen Zeki Öngün (58), polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

\'ÇIĞLIK SESİ DUYDUK, KOŞTUK\'

Olayın dükkânı önünde meydana geldiğini belirten Yunus Yenilmez, \"Tacize uğrayan hanımefendi bizim komşumuz. Dükkânın önünde bir otomobil durdu, biraz rahatsız etti. Biz de camdan gördük. Sonra bir çığlık sesi falan duyduk, koştuk. Tacizcinin içinde bulunduğu otomobilin hanımefendiyi sürükleyip fırlattığını gördük. Ondan sonra müdahale ettik ama araç kaçtı tabii. Ama yakalanmış daha sonra. Biz cezasını almasını istiyoruz\" dedi.

\'SENDEN HOŞLANIYORUM, ARABAYA GEL\' DEDİ\'

Tacize uğrayan B.K. ise 8 yıllık evli olduğunu ve 5.5 yaşında bir çocuğu bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

\"Yaklaşık 1.5 yıldır evimden Aktepe\'ye kursa gidiyorum. 12.40\'ta falan evden çıkıyorum, 16.30\'da da geri dönüyorum. Beni ne zamandan beri takip ettiğini hiç bilmiyorum. Dün fark ettim. Buradan 500 metre ileride bir market var, ilk önce orada fark ettim. Arabayı önüme kırdı ama ben tanımadığım için hiç muhatap olmadım. Yoluma devam ettim. Daha sonra biraz ileride pazar yeri var. Aynı şekilde orada da önüme kırdı. Tekrar aynı şey olunca tedirgin oldum. Araba sağa dönünce ben de otobüs durağına geçtim, otobüse bindiğimi düşünsün diye. Adam beni kaybetti diye düşündüm. İleriye gittim, ablam oturuyor o sokakta. Ama adam burada da önüme çıktı. Ben de herhangi bir şey olur diye otobüs durağının oradan elime küçük bir taş almıştım. Bu sırada ablam da yanıma gelmişti. Adamı orada görünce, sokaktakiler de müdahale ederler diye düşünerek çağırınca yanına gittim ve ne istediğini sordum. O da bana, \'Seni daha önce durakta gördüm, senden çok hoşlanıyorum. Lütfen tanışabilir miyiz? Arabaya gel\' gibi şeyler söyleyince ben de sinirlenip elimdeki taşı suratına fırlattım. Fakat yüzüne gelmemiş ki adam o sırada beni arabanın içine çekti. Ben de korkumdan ayaklarım yere sürünmesin diye kendimi yukarıya kaldırdım. Ondan sonra nasıl düştüğümü, yerde nasıl yuvarlandığımı hiç hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda çevremde bir sürü insan vardı ve ben yerde yatıyordum.\"

\'SONUNA KADAR ŞİKÂYETÇİYİM\'

Şikâyetçi olduğunu ve polise ifade verdiğini belirten B.K., \"Sonuna kadar şikâyetçiyim. Ben de ailem de peşini bırakacak değiliz. Aile olarak çok yıprandık, ben de çok yıprandım. Mahalledeki insanlar ve karakoldaki herkes çok tepkili. Yani ben içeriden çıkmasını, çok hafif bir ceza ile kurtulmasını istemiyorum. Yarın bir başkasının eşine de kardeşine de aynı şey olabilir. Sokakta rahat yürüyemiyoruz. Ve bu adam 60 yaşında. Bu adam evliymiş ve çocukları varmış. Onun kendisini asla savunma ihtimali yok. Her şey ortada.\"

\'ÇOCUĞUM ÇOK ETKİLENDİ\'

Olay sırasında yerde sürüklenirken yaralanan B.K. \"Ben olayda kafamı yere vurdum. Kafam çok şişti benim. Vücudumun çeşitli yerlerinde şişlikler, morluklar var. Allah\'a şükür kırığım yok. Ve çocuğum çok etkilendi benim. Televizyonda izledi, videoda izledi. 5.5 yaşında kızım var benim ve bugün okula zor gönderdim. \'Anneciğim evde kalayım, ben sana bakayım, her yerin yara bere içinde\' diyor. Benim eşim uzun yol şoförü ve sürekli şehir dışında. Ben eşim olmadan kendi başıma yolda yürüyemeyecek miyim?\" dedi.



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