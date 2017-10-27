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Otomobille öğrenciye çarpan kadın öğretmen ağladı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi Sinan Yavuz, yolun karşısına geçerken öğretmen Seval T

27 Ekim 2017 19:26

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te, 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi Sinan Yavuz, yolun karşısına geçerken öğretmen Seval T.\'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Öğretmen, \"Çocuğa bir şey olursa yaşayamam\" diyerek gözyaşı döktü.
Kaza, öğle saatlerinde Kartaltepe Mahallesi Kılıçarslan Caddesi\'nde meydana geldi. TOKİ Cevizkent Bahaddin Gazi İlkokulu 4\'üncü sınıf öğrencisi Sinan Yavuz\'a, okulun önündeki yolda karşıya geçmek isterken, Şehit Ercan Hırçın Ortaokulu\'nda öğretmen 31 yaşındaki Seval T.\'nin kullandığı 78 DC 993 plakalı otomobil çarptı. Aracın altında sürüklenen Yavuz, yaralandı. Yaralı öğrenciye önce çevredekiler, sonra da haber verilmesiyle gelen 112 Acil Servis ekibi müdahale etti.
\'ÇOCUĞA BİR ŞEY OLURSA YAŞAYAMAM\'
Sürücü Seval T., kaza yerinde büyük üzüntü yaşadı. \"Katil olamam. Çocuğa bir şey olursa yaşayamam\" diyerek ağlayan öğretmen, yerde yatan öğrencinin yanına gitmek istedi. Çevredekilerin sakinleştirmeye çalıştığı öğretmen, daha sonra gelen polisler tarafından ekip aracına bindirildi ve karakola götürüldü. Yaralı öğrenci de yapılan ilk müdahaleden sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yavuz\'un kalça kemiğinde kırık saptanırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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