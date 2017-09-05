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Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Cihan KAYA / KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Köyceğiz İlçesi'nde, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki Emircan Daşdemir ağır yaralandı

05 Eylül 2017 00:01

Cihan KAYA / KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Köyceğiz İlçesi\'nde, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki Emircan Daşdemir ağır yaralandı.
Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında Muğla-Fethiye Karayolu Toparlar Mahallesi Devlet Hastanesi Kavşağı\'nda meydana geldi. Fethiye\'den Muğla yönüne giden Serkan Karakuş yönetimindeki 35 KG 2133 plakalı otomobil, kavşaktan kontrolsüz çıkan Emircan Daşdemir idaresindeki 48 KG 313 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, kasksız ve ehliyetsiz olan motosiklet sürücüsü Daşdemir ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Daşdemir\'i ambulansla Köyceğiz Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada ilk tedavisi yapılan Daşdemir ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Daşdemir\'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere Köyceğiz Jandarma Karakolu\'na götürüldü. 

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