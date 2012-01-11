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Yaşam

Otomobille metro istasyonuna uçtu

Ankara'da metro istasyonuna düşen araçta bir kişi hafif şekilde yaralandı.

11 Ocak 2012 02:00

T24 - Ankara'da metro istasyonuna düşen araçta bir kişi hafif şekilde yaralandı.
 

Başkent'te Anıttepe istikametinde giden otomobil, hızını alamayınca Tandoğan metro istasyonuna uçtu.


Ahmet Kaya yönetimindeki 07 LBZ 61 plakalı özel otomobil, sabaha karşı Tandoğan metro istasyonunun önündeki trafik lambasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle lamba direğinin üzerinden geçen otomobil, metro istasyonunun dış camlarını da kırarak, istasyonunun merdivenlerine devrildi.


Olay sonucu kaza bölgesine itfaiye, polis ve acil servis ekipleri sevk edildi.


Kazada yaralanan sürücü Kaya, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


Otomobil, uzun uğraşlar sonucu çekicilerle istasyondan güçlükle çıkarıldı.

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