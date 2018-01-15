T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobille kaçarken vurulan liseli, toprağa verildi (3)

AİLE: OĞLUMUZ İHMAL YÜZÜNDEN ÖLDÜ Gaziantep'te, 31 Aralık gecesi kontrol noktasında 'Dur' ihtarına uymayıp, otomobiliyle kaçmaya çalışırken polisin açtığı ateşle yaralanıp yaşamını yitiren lise öğrencisi Ekrem Görkem Karakan'ın ailesi, çocuklarının ihmal

15 Ocak 2018 20:48

AİLE: OĞLUMUZ İHMAL YÜZÜNDEN ÖLDÜ
Gaziantep\'te, 31 Aralık gecesi kontrol noktasında \'Dur\' ihtarına uymayıp, otomobiliyle kaçmaya çalışırken polisin açtığı ateşle yaralanıp yaşamını yitiren lise öğrencisi Ekrem Görkem Karakan\'ın ailesi, çocuklarının ihmal sonucunda öldüğünü iddia etti. Olaydan geç haber edildiklerini ileri süren Naime Karakan, \"Biz saatlerce oğluma ulaşamadık. Bizi aramadılar. Ben oğlum geç kalınca aradım, sürekli meşgule alındı. Daha sonra aradığımda bize \'Oğlunuz kaza yaptı\', kimlik numarasını istediler. Ben o durumda nasıl kimlik numarası verebilirim. Bu bir anneye nasıl söylenilebilir. Saatlerce oğluma ulaşmak için hastaneleri, karakolları gezdik. Benim oğlumu ihmallik yüzünden öldü. Hem vurdular, hem ihmal ettiler, saatlerce beklettiler. Biz yılbaşı bile kutlamadık arabadan sadece bir tabak kadayıf çıktı\" dedi.
Yılbaşı gecesi aradıkları oğluna saatlerce ulaşamadıklarını ifade eden Sedat Karakan ise \"Çocuğuma ateş ediliyor ama bize hiç bilgi verilmedi. İlk önce farlı hastaneye götürmüşler, aradık ama bulamadık. Karakollara gittik, yine bulamadık. Biz çocuğumuzun organlarını başka insanlara can olması için organlarını bağışladık. Bizim çocuğumuz öldü, inşallah başka insanların yaşamasına neden olur\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AİLE OĞLUMUZYÜZÜNDENAralıkEkrem Görkem KarakanOlaydanNaime KarakanBiziBenDahaBuSaatlerceBenimHemBizYılbaşıSedat KarakanKarakollaraBizimFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24