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Otomobille çarptıkları traktörün sürücüsünü dövdüler

OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM’un Osmancık ilçesinde, otomobilin traktöre çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

25 Ocak 2018 13:59

OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM’un Osmancık ilçesinde, otomobilin traktöre çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Hafif yaralı traktör sürücü Ahmet Akça (71), otomobildeki 4 kişi tarafından dövüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldu.
Kaza, Samsun-İstanbul D-100 karayolu Danişment köyü yakınlarında meydana geldi. Samsun yönünden İstanbul’a giden H.H. (34) yönetimindeki 34 EU 4228 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Ahmet Akça’nın kullandığı 19 EY 713 plakalı traktöre çarptı. Kazada traktör sürücüsü Akça ve otomobilde bulunan Ö.H. hafif yaralandı. Kazanın ardından otomobilden inen sürücü H.H. (34) ile yanındaki Ö.H. (28), H.H. (36) ve M.H. (33) iddiaya göre tartıştıkları traktör sürücüsü Ahmet Akça’yı yumruklayıp, dövdü. Akça, kendisini dövdüğünü öne sürdüğü 4 kişiden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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