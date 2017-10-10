Otomobille çarpışan servis minibüsünün şoförü öldü

Tunay YAZICI/ ÇİVRİL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ\'nin Çivril İlçesi\'nde, kontrolsüz kavşakta otomobille çarpışıp devrilen öğrenci servis minibüsünün şoförü 31 yaşındaki Sebahattin Demirkaya, yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 07.30 sıralarında Çarşı Mahallesi, Yakasomak Caddesi\'nde meydana geldi. Sebahattin Demirkaya\'nın kullandığı 20 L 6178 plakalı öğrenci servis minibüsü, öğrenci bulunmadığı sırada Yakasomak Caddesi\'ndeki kontrolsüz kavşakta, Mehmet Çavdaroğlu Caddesi yönünden gelen 27 yaşındaki Servet Vural yönetimindeki 07 CVU 73 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan servis minibüsü, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine; 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekibi, minibüs şoförü Sebahattin Demirkaya\'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından Demirkaya\'nın cesedi minibüsten itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak otopsi için Çivril Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polis, otomobil sürücüsü Servet Vural\'ı gözaltına aldı, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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