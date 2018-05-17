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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’nın Kestel ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Fatih Satı (28), yaşamını yitirdi

17 Mayıs 2018 15:31

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’nın Kestel ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Fatih Satı (28), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Kestel ilçesi doğu çıkışındaki kavşakta meydana geldi. İnegöl’den Bursa yönüne giden C.B. yönetimindeki 16 LBJ 66 plakalı otomobil ile Fatih Satı yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Fatih Satı, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Fatih Satı\'nın cesedi, morga kaldırılırken, otomobil sürücüsü C.B. gözaltına alındı.

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