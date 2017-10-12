T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Bozdoğan İlçesi'nde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 79 yaşındaki Süleyman Madran, öldü

12 Ekim 2017 21:27

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Bozdoğan İlçesi\'nde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 79 yaşındaki Süleyman Madran, öldü.
Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında, Nazilli-Bozdoğan karayolu Pınarlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bahçesinde çalışan Süleyman Madran, evine gitmek üzerine 09 B 2263 plakalı motosikletiyle karayoluna çıkıp \'U\' dönüşü yaptı. Bu sırada Nazilli yönüne gelen Bozdoğan Belediyesi personeli olduğu öğrenilen 38 yaşındaki Halit K. yönetimindeki 09 E 4848 plakalı otomobil, motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Madran, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsü Halit K., gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bahattin ALBAYRAKKARACASU Aydın DHABozdoğanSüleyman MadranKazaNazilliBozdoğanMahallesiBahçesindeMadranBuBozdoğan BelediyesiHalitOtomobilFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24