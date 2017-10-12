Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Bozdoğan İlçesi\'nde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 79 yaşındaki Süleyman Madran, öldü.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında, Nazilli-Bozdoğan karayolu Pınarlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bahçesinde çalışan Süleyman Madran, evine gitmek üzerine 09 B 2263 plakalı motosikletiyle karayoluna çıkıp \'U\' dönüşü yaptı. Bu sırada Nazilli yönüne gelen Bozdoğan Belediyesi personeli olduğu öğrenilen 38 yaşındaki Halit K. yönetimindeki 09 E 4848 plakalı otomobil, motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Madran, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü Halit K., gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI