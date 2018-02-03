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Otomobille çarpışan motosikletin sürücü öldü, arkadaşı yaralı

KAYSER, (DHA)- KAYSERİ'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Kazım Erkan (25) yaşamını yitirdi, arkasındaki Kemal Mert Karaca ise yaralandı

03 Şubat 2018 13:29

KAYSER, (DHA)- KAYSERİ\'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Kazım Erkan (25) yaşamını yitirdi, arkasındaki Kemal Mert Karaca ise yaralandı.
Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sancaktepe Mahallesi, Erkilet Bulvarı ile Ayancık caddesinin birleştiği kavşakta meydana geldi. Kazım Erkan yönetimindeki 25 PB 501 plakalı motosiklet, Coşkun K. yönetimindeki 38 PP 530 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Kazım Erkan ile arkasında oturan Kemal Mert Karaca yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Kazım Erkan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Coşkun K., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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