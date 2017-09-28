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Otomobille çarpışan kasksız motosikletli öldü

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde, otomobille çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü 60 yaşındaki İsmail Kafa öldü

28 Eylül 2017 16:10

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş İlçesi\'nde, otomobille çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü 60 yaşındaki İsmail Kafa öldü.
Kaza, dün saat 19.30 sıralarında, Küçükavulcuk Mahallesi\'nde meydana geldi. Kasksız sürücü İsmail Kafa\'nın kullandığı 35 ZSV 85 plakalı motosiklet ile R.Y.\'nin yönetimindeki 35 M 8140 plakalı otomobil karşılıklı çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Kafa, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahale sonrası Kafa, ambulansla Manisa\'daki daha donanımlı bir hastaneye sevk edilirken yolda öldü. Otomobil sürücüsü R.Y., gözaltına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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