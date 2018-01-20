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Otomobille çarpışan ATV'nin sürücüsü öldü

Cevdet ŞEN/SOMA(Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Soma ilçesinde, otomobille kavşakta çarpışan ATV aracının sürücüsü öldü

20 Ocak 2018 20:00

Cevdet ŞEN/SOMA(Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Soma ilçesinde, otomobille kavşakta çarpışan ATV aracının sürücüsü öldü.
Kaza, bugün Soma- Bergama Karayolu Cenkyeri Mahallesi Kavşağında meydana geldi. Evli ve 5 çocuk babası 65 yaşındaki Mehmet Zeki Kaya, öğle namazı sonrası ATV aracıyla evine dönmek üzere yola çıktı. Kaya\'nın kullandığı ATV, Servet Çam (45) yönetimindeki 09 HP 569 plakalı otomobille çarpıştı. Başında kask bulunmayan Kaya, kaza yerinde öldü. Kaya\'nın cesedi, inceleme sonrası Soma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Çam ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaya\'nın kuzeni Mehmet Kaya\'nın da 3 yıl önce aynı kavşakta motosiklet kazasında öldüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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