 OTOMOBİLİYLE YAYALARI EZEN SÜRÜCÜNÜN DÖVDÜĞÜ KIZ ARKADAŞI:



“Konuşuyorduk, bir anda kafama vurmaya başladı\"



Müslim SARIYAR-İSTANBUL(DHA)

İstanbul Bakırköy\'de lüks cipini yayaların üzerine sürerek, 6 kişiyi yaralayan sürücünün beraberindeki kız arkadaşı A.A. polise verdiği ifadesinde “Arabada konuşuyorduk. Aniden başıma vurmaya başladı. Çevredekiler tepki gösterince de aracı yayaların üzerine sürdü\" dedi.

Bakırköy\'ün en işlek caddelerinden biri olan Fişekhane Caddesi\'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde dün saat 17.20\'de meydana gelen korkunç olayda 21 yaşındaki G.S.G., aracında kız arkadaşını dövmeye başladı. Olayı gören vatandaşlar sürücüye müdahale etmek istedi. Ancak tartışma çıktı. G.S.G. aracından inerek vatandaşlarla kavgaya tutuştu. Kalabalık artınca da aracına geri bindi. Hızla hareket ettirdiği aracı yayaların üzerine sürdü. Kaldırıma da çıkan sürücü, Esranur Abacı, Recep Göçer, Hamit Başaran, Can Berk Arıkan, Cebrail Işık ve Mert Durmuş\'u ezerek yaraladı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



KIZ ARKADAŞ, “BİRÇOK İNSANA ARABAYLA ÇARPTIĞINI GÖRDÜM\"

Babasının savcı annesinin hakim olduğu öğrenilen ve olay yerinden kaçan G.S.G. polisin takibiyle yakalandı. Geceyi Şenlikköy Polis Merkezi\'nde geçiren sürücünün, kız arkadaşı da olaydan hemen sonra karakola getirildi. A.A. olduğu öğrenilen kız arkadaş ifadesinde “Araç içerinde konuşuyorduk. Bir anda sinirlenerek başıma vurmaya başladı. Beni darp etti. Vatandaşlar görüp müdahale etmek istediler. Beni bıraktı, vatandaşlarla tartışmaya başladı. Arabadan inip kavga etti. Kalabalık artınca araca geri bindi, vatandaşların üzerine sürdü. Bu sırada bir çok insana çarptığını gördüm\" dedi.



SABIKASI KABARIK

1 yıl önce Ataköy\'de kaldığı hakim-savcı lojmanından kafede tartıştığı kişilere rastgele ateş ederek 2 kişiyi yaralayan G.S.G.\'nin yine geçtiğimiz yıl bir kişiyi bıçaklayarak yaraladığı öğrenildi. G.S.G.\'nin uyuşturu kullanmaktan da poliste kaydı bulunuyor.

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