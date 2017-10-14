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Otomobiliyle kaza yapan demir ustası öldü

Ahmet ACAR/KAŞ(Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kaş İlçesi'nde otomobiliyle kaza yapan demir ustası 22 yaşındaki Soner Zerman, öldü

14 Ekim 2017 15:42

Ahmet ACAR/KAŞ(Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kaş İlçesi\'nde otomobiliyle kaza yapan demir ustası 22 yaşındaki Soner Zerman, öldü.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Kaş- Kalkan yolunun Kalkan çıkışında meydana geldi. Soner Zerman yönetimindeki 07 EYC 64 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine yoldan çıktı. Kaldırıma çarpan otomobil daha sonra tali yola savruldu. Otomobilin hurdaya döndüğü kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri Soner Zerman\'ın öldüğünü belirledi. Soner Zerman\'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Kaş Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Demir ustası olan ve bir demir atölyesinde çalışan Soner Zerman\'ın, bekar olduğu belirtildi. Soner Zerman\'ın cenazesi bugün öğle vakti Kalkan Mahallesi\'nde toprağa verildi.

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