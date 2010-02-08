Otomobiliyle iş yerine girdi

T24- Rize'de tansiyon hastası olduğu öğrenilen sürücü, denemek amacıyla çalıştırdığı yeni aldığı otomobilinin aniden hareket etmesi sonucu bir iş yerine girdi.













Ekrem Orhon Mahallesi Elvan Sokak'ta, tansiyon hastası olduğu öğrenilen Recep Öksüz (53), bir iş yerinin önünde park halindeki yeni aldığı 61 SA 268 plakalı otomobilini denemek için çalıştırdı. Öksüz gaza basınca hızla hareket eden otomobil, kaldırıma çıktı ve iş yerinin çerçevesini kırarak içeriye girdi.



















Bu sırada iş yerinde bulunan, işyeri sahibinin babası Rasim Balcı (69), vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden cam parçaları nedeniyle hafif yaralandı. Balcı ile kaza nedeniyle fenalık geçiren otomobil sürücüsü, Rize 82. Yıl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Balcı ve Öksüz'ün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, iş yerinde, kırılan çerçeve ve bazı elektronik eşyalar nedeniyle maddi hasar oluştu.