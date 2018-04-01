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Otomobiliyle direğe çarpan avukat öldü, 2 kişi yaralandı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın İhsaniye ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü avukat Halil Tanan (36) öldü, yanındaki 2 kişi de yaralandı

01 Nisan 2018 18:05

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'ın İhsaniye ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü avukat Halil Tanan (36) öldü, yanındaki 2 kişi de yaralandı.
​Kaza, dün gece Afyonkarahisar- Eskişehir karayolunun 30\'uncu kilometresindeki İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı beldesi yakınlarında meydana geldi. Afyonkarahisar Barosu\'na kayıtlı avukat Halil Tanan yönetimindeki 03 AV 654 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarptı. Kazada, evli ve 2 çocuk babası avukat Halil Tanan hayatını kaybetti, yanındaki Fadime Yavuz (24) ve Rabia Ağdacı (23) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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