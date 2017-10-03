Otomobiliyle çarptığı dükkanın kırılan kapısını kapatıp gitti

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil süs eşyası satan dükkanın kapısına çarptı. Araçtan inen sürücü, açılan dükkanın kapısını kapattıktan sonra tekrar araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

Olay, dün sabah saatlerinde Sularbaşı Mahallesi İmam Hatip Sokak\'ta meydana geldi. Plaka ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil, hafif kaygan zeminde kontrolden çıkarak sokak üzerinde bulunan süs eşyası satan Muammer Buğur\'a ait dükkanın kapısına çaptı. Çapmanın etkisiyle kilit ve camı kırılan kapı açıldı. Otomobilden inen sürücü ve yanındaki arkadaşı dükkanın kapısını kapattıktan sonra tekrar araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Otomobilin dükkana çarpması sokaktaki bir kafenin güvenlik kamerası ile kaydedildi.

Sabah dükkanı açmaya gelen işletme sahibi Muammer Buğur, kapı ve cam kırıklarını görünce dükkanına hırsız girdiğini sandı. Daha sonra çevredeki güvenlik kamerasını kontrol eden Buğur dükkanına bir otomobilin çaptığını gördü.

\'2 BİN LİRA ZARARIM VAR\'

Muammer Buğur, \"Önce hırsız girdiğini düşündüm ve çevredeki kameralara baktık. Bir otomobilin kontrolünü kaybederek dükkanın kapısını ve camını kırarak tekrar araçlarına binip gitmelerine şahit olduk. kamera kayıtlarında bu görünüyor. Polisler aracı tespit etmek için uğraşıyor. Yaklaşık 2 bin liraya yakın zararım var. Dükkana çarpıp giden arkadaşlar duyarlı iseler gelip bu durumu düzeltmelerini bekliyorum, Aksi takdirde kendileri ceza yiyeceklerdir\" dedi.

Polis ekipleri dükkana çarpıp kaçan araç ve sürücüsünü bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI