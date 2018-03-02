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Otomobiliyle bariyerlere çarpan sürücü öldü

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da aşırı süratli olduğu iddia edilen Hasan Çankaya (63), bariyerlere çarptığı otomobilinde yaralandı

02 Mart 2018 18:34

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da aşırı süratli olduğu iddia edilen Hasan Çankaya (63), bariyerlere çarptığı otomobilinde yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çankaya, kurtarılamadı.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Ahmetli-Salihli Karayolu üzerindeki Alahıdır Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ahmetli ilçe merkezine doğru aşırı hızlı gittiği belirtilen Hasan Çankaya\'nın kullandığı 35 ZU 497 plakalı otomobil, Alahıdır Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Ağır yaralanan Çankaya, çevredekilerin durumu ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Çankaya, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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