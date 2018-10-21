Otomobiliyle apartman boşluğuna düşen Büşra öğretmen yaralı

Kemal ALTUNDAĞ/GEMLİK (Bursa), (DHA) - BURSA\'nın Gemlik ilçesinde, biyoloji öğretmeni Büşra Tümer\'in (24) kontrolünden çıkan otomobil, istinat duvarı ile apartman arasındaki boşluğa düştü. Araç, hurdaya dönerken, yaralanan Tümer, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, öğle saatlerinde, Manastır mevkisi eski devlet hastanesi yolunda meydana geldi. Biyoloji öğretmeni Büşra Tümer yönetimindeki 16 LFM 23 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, 15 metre yükseklikteki istinat duvarı ile apartman arasındaki boşluğa düştü. Ters düşen araç, hurdaya dönerken, Tümer yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Çevredekilerin araçtan çıkardığı Tümer, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bölgede oturanlar, belediyeden, yol kenarında yapımına başlanan korkulukların tamamlanmasını istedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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