Otomobilinizi ve kendinizi kışa hazırlayın

Otomobilinizin kış şartlarında sorunsuz hizmet edebilmesi için bu zorlu mevsime özel bakımını mutlaka yaptırın.

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Kış ayları, otomobillerimizin ve bizim de otomobili kullanırken en çok yorulduğumuz mevsimdir. Görüş mesafesi azalır, yol koşulları kötüleşir, hatta Türkiye şartlarında yollar bile kış mevsimine dayanamaz, bozulur. Sürekli yağışın olduğu bu mevsimde silecek suyu, silecek lastikleri kontrol edilmelidir.Ayrıca mevsimden dolayı çok soğuk havalarda da motorun kolaylıkla çalışabilmesi, performansını sürdürebilmesi için motorla ilgili bütün sıvıların ve yağların kontrol edilmesi, eksiklerinin tamamlanması ve gerekiyorsa cam suyuna ve motor soğutma sıvısına antifriz eklenmelidir.Özellikle kış aylarında arka cam rezistansı, daha çok çalışan kalorifer fanı, cam silecek motoru, farlar ve sis farları nedeniyle aküye çok daha fazla yük düşer. Soğuk havalarda motorun ve motor yağının ilk çalışma direnci de arttığından akünün gücünün yüksek olması kış aylarında daha da önemlidir. Bu nedenle akünün sağlığı da kesinlikle kontrol edilmelidir.Bir araç sahibinin otomobilini servise götürdüğünde yapılan işlemleri Audi-Volkswagen- SEAT yetkili servisi AVEK Otomotiv’de inceledik. Kış bakımı için yapılan işlemler Audi A6 araç üzerinde uygulandı. Servise gelen müşteri kapıda karşılanarak aracı ön ekspertiz için lifte alınıyor ve müşterinin şikayetleri dinleniyor. Kış bakımı için yapılacak işlemlerde aracın öncelikle farları, silecek lastiklerinin durumu ve aracın genel görüntüsü kontrol ediliyor.Daha sonra servise alınan aracın motor kaputu açılarak gerekli kontrollerin yapılacağı bölgeler için hazırlık yapılıyor.Motor bölmesinde yer alan bütün renkli kapaklar, motor için hayati önem taşıyan sıvıların kaplarına ulaşıyor. Motor yağı, motor soğutma sıvısının kabı, fren hidroliğinin kabı, silecek suyunun kabı ve son olarak akü seviyesini ölçmek için kutup başları motor bölmesinde dikkat çekici renklerle belirtilmiş.Öncelikle aracın fren hidroliğinin seviyesi ve hidroliğin performansı elektronik bir cihazla kontrol ediliyor. Gerekiyorsa hidrolik sıvısı tamamlanıyor.Daha sonra cam suyunun içine soğuk havalarda donmasını önlemek ve temizleme performansını artırmak için antifrizli ve deterjanlı sıvı ekleniyor. Kış şartlarında otomobilde en çok kullanılan donanım silecek kolu ve cam suyu olduğu için seviye kontrolü sık sık yapılmalıdır. Artık pek çok otomobil far camı için de fıskiye sunduğu için, silecek suyu seviyesi güvenlik açısından oldukça önemlidir.Motor soğutma sıvısının görevi motoru soğutmak olsa da, eğer soğutma sıvısına yeteri miktarda antifriz koymazsanız soğuk kış aylarında problem yaşayabilirsiniz. Soğutma sıvısına eklenecek antifriz miktarı hassas olduğundan, bunun yetkili serviste yapılması uygun olur.Kış aylarında otomobillerin elektrik donanımı oldukça sık kullanılır. Bu da akünün yükünü artırır. Daha uzun süre açık kalan farlar, sürekli kullanılan klima/havalandırma sistemi, arka cam rezistansı, silecekler gibi akünün yükünü artıran kullanımlar sebebiyle akü sıvılarının kontrolü büyük önem taşır. Aksi halde hiç ummadığınız bir anda yolda kalabilirsiniz.Motor yağının seviyesinin kontrolü de oldukça önemlidir. Üreticinin tavsiye ettiği viskozitede yağ kullanırsanız, otomobiliniz kış şartlarında ilk çalıştırmada sorun yaşamaz, ilk andan itibaren etkili yağlama yapabilir. Dolayısıyla motor yağının ve seviyesinin kontrolü özenle yapılmalıdır.Zorlu kış şartlarında her zaman olduğu gibi en çok aracınızın lastikleri zorlanır. Islak zemin kullanımında büyük önem taşıyan diş derinliği, kesinlikle 3 mm’nin altında olmamalıdır. Aksi durumda otomobiliniz yola tutunmakta güçlük çeker ve sürüş güvenliği ortadan kalkar. Diş derinliği özellikle ön lastiklerde daha büyük önem taşır.Gerekiyorsa lastiklerin rotasyonu sağlanarak ön lastiklerin daha iyi durumda olan arka lastiklerle değiştirilmesi gerekir. Eğer otomobiliniz için kış lastikleriniz varsa, ve aracı sürekli kullandığınız bölgenin kış iklimi şartları da sertse, bu bakım sırasında kış lastiklerini de taktırmanız yerinde olur.Daha sonra araç lifte kaldırılarak alt takımda gerekli kontroller yapılır. Bunlar ön takımda boşlukların kontrolü, şasi bağlantılarının kontrolü ve egzoz sisteminin kontrolüdür.Fren sisteminin sıvılarının kontrolünden sonra fren mekanik sisteminin ve fren diskleriyle balataların kalınlıkları kontrol edilir. Kış şartlarında fren diskleri, uzun süreli kullanıldığında ısınır, fakat aniden girilen bir su birikintisi sebebiyle hızla soğuyarak çatlama tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Dolayısıyla kış şartlarında derin su birikintilerinden geçerken dikkatli olmak gerekir.Aracınızın bütün elektrik ve elektronik aksamının verimli çalışması, sigorta kutusunun sağlıklı olmasına bağlıdır. Yanmış ve ömrünü tamamlamış bir sigorta müşürü o elektrik donanımının çalışmasını engeller, örnek olarak silecek motoru çalışmayabilir ya da arka cam rezistansı devre dışı kalabilir. Dolayısıyla hem sistemin dikkatle kontrol edilmesi, hem de birkaç farklı sigorta için yedek bulundurulmalıdır. Son olarak araç liftten indirilerek lastik havaları kontrol edilir ve aracın zorlu kış şartlarına hazırlığı tamamlanır.Faruk ŞAHİNFotoğraflar: Barış Hasan BEDİR