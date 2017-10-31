OTOMOBİLİNİZİ SATARKEN BU TUZAĞA DÜŞMEYİN

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA

İstanbul\'da kendilerini enerji sektöründe çalışan işadamı gibi tanıtarak lüks bir büro açan ve internet üzerinden buldukları otomobilini satmaya çalışan kişileri dolandıran biri kadın 30 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin otomobilini almak için anlaştıkları kişileri, noterdeyken EFT yapıyormuş gibi kandırdıkları, satış belgesine imza atmasını sağladıktan sonra ortadan kayboldukları öğrenildi. Şebeke üyelerinden birinin diş tedavisi için gittiği dişçiyide kendisinden fazla para aldığını düşünerek aynı yöntemle dolandırdığı tespit edildi.Yaklaşık 3 milyon liralık vurgun yapan şebeke üyeleri adliyeye sevk edildi.

23 MAĞDUR POLİSE BAŞVURDU OPERASYON BAŞLADI

İstanbul\'da otomobil satarken dolandırıldığını söyleyerek polise şikayetçi olan 23 mağdurun ifadesi doğrultusunda başlatılan operasyonda 30 kişilik dolandırıcılık şebekesi ortaya çıkarılarak yakalandı. Şüphelilerin internet üzerinden araçlarını satmak için ilan veren kişilerle irtibata geçtikleri daha sonra parada anlaşarak birlikte notere gittikleri öğrenildi. Noterin kapanış saatlerine yakın aceleyle işlem yapan şüphelilerin cep telefonu üzerinden EFT yapıyormuş gibi yaptıkları mağdurun \"Paramı tam ve eksizsiz aldım.\" diyerek satış sözleşmesine imza atmasını sağladıkları belirlendi. Satışın tamamlanmasının ardından şüphelilerin oradan kayboldukları öğrenildi. Şebeke elemanlarının bir başka notere giderek aynı gün içinde aracın bir kaç kez daha el değiştirmesini sağlayarak mağdurun takibinden kurtuldukları öğrenildi.

20 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından önceki gün daha önceden belirlenen 20 adrese eş zamanlı baskında biri kadın 30 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının dolandırıcılık suçundan daha önceden polise geliş kayıtları olduğu tespit edilirken, baskınlarda dolandırıcılıkta kullanılan cep telefonları, satış sözleşmeleri ele geçirildi.

3 AYDA 3 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPMIŞLAR

Polis soruşturması sonucu şüphelilerin 3 ay içinde yaklaşık 3 milyon lira değerinde otomobili hiç para vermeden üzerlerine geçirdikleri öğrenildi. Şüphelilerden birinin tedavi için gittiği diş doktorunuda kendisinden fazla para aldığı için intikam amacıyla aynı yöntemle dolandırdığı öğrenildi.

MAĞDURLAR ŞÜPHELİLERİ TEŞHİS ETTİ

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Emniyet Müdürlüğüne gelen bazı mağdurlarda şüphelileri teşhis ederek şikayetçi oldu. Nasıl dolandırıldıklarını anlatan mağdurlardan biri de polis tarafından bulunan aracını teslim alarak teşekkür etti. Mağdur Erol Çakır vatandaşları uyararak \"Parayı almadan kesinlikle noter belgesini imzalamayın. Yoksa çok uğraşırsınız.\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Dolandırıcılık anının güvenlik kamera kaydı

-Operasyon anı polis kamerası

-Şüphelilerin kazandıkları paralarla gittikleri eğlence mekanındaki görüntüleri

-Şüphelilerin adliyeden çıkışı

-Ele geçen malzemeler

-Olayın mağdurlarından Halim İlçay ve Erol Çakır\'la röportaj