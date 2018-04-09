Otomobilinin motoruna sıkışan kediyi sahiplendi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta otomobilin motor bölümüne sıkışan ve itfaiye tarafından kurtarılan kediyi, aracın sürücüsü sahiplendi.

İsmi açıklanmayan bir kişi, dün öğle saatlerinde Doğukent Mahallesi\'ndeki evinden çıkarak otomobiliyle şehir merkezine giderken aracın motor bölümünden sesler gelmeye başladı. Şeyh Adil Mezarlığı\'na geldiğinde aracını durduran sürücü, motor kaputunu açtığında kediyle karşılaştı. Kediyi kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışan ancak başarılı olamayan sürücü, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma ile kediyi sıkıştığı yerden çıkarttı. Araç sahibi itfaiye ekibine teşekkür ederken, kediyi alarak bundan sonra bakımını üstleneceğini söyledi.



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