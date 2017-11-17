Otomobilinin motoruna giren kedi için çekici çağırdı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE\'de motor kısmına tedi giren otomobil çekiciyle tamirciye götürüldü. Oto kaporta atölyesinde yaklaşık 3 saat süren çalışma sonrasında çıkarılan ve yaralandığı görülen kedi, tedavi altına alındı.

Olay, Devlet Bahçeli Bulvarı\'nda meydana geldi. Yol kenarına aracını park eden ve bir markette yönetici olarak çalışan Erkan Fettahoğlu, eve gitmek için otomobiline yöneldi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar aracın motor kısmına yaralı bir kedinin girdiğini söylemesi üzerine sürücü Fettahoğlu, uzun süre kediyi bulunduğu yerden çıkarmak için uğraştı. Ancak kediyi bulunduğu yerden çıkaramayan Fettahoğlu, çekici çağırıp aracını tamirciye götürdü. Tamirhanede çekiciden indirilen otomobilin motor kısmındaki bazı parçalar sökülerek kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sokak kedisi tedavisi için çağrılan belediye ekibine teslim edildi. Kedinin zararar görmesinden endişe ettiği için aracını çalıştırmadığını söyleyen Erkan Fettahoğlu, \"Bugün ben çevre esnafının uyarısı ile aracıma kedi girdiğini gördüm. Kaputu açtığımızda kedinin kuyruğunu gördüm ve çıkartmaya uğraştık ama başaramadık. Çağırdığımız çekici ile aracımızı sanayiye getirerek alt muhafazalıkta dahil birçok yeri sökerek kediyi bulunduğu yerden kurtardık. Sürücülerimizden ricam havaların soğumasıyla birlikte, bu hayvanlar sıcak bir yer aramaktalar ve araç motorlarının ısısına gelerek kaputun içerisine girebiliyorlar. Sadece binerken aracımıza kornaya basmak veya kaputa vurmak sizin için bir şey kaybettirmez. Ancak belki bir hayvanın canını kurtarabilir. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum\" dedi.



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