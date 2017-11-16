Otomobilinin motor kısmına giren yavru kediyi sahiplendi

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT’ta 28 yaşındaki Feyyaz Yılmaz’a ait park halindeki otomobilin motor kısmına giren kediyi itfaiye ekipleri yarım saat süren çalışma ile kurtardı. Otomobil sahibi Yılmaz, kurtarılan yavru kediyi sahiplendi.

Semerkant Mahallesinde esnaf Feyyaz Yılmaz, öğle saatlerinde otomobili park halindeyken motor kısmından kedi sesi duydu. Otomobilin motor kaputunu açan Yılmaz, yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştı. Başarılı olamayan Yılmaz, Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonrasında yavru kedi, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kediyi sahiplenen Yılmaz, \'\'Dışarıdan gelen kedi sesisin arabamdan geldiğini fark ettim. Kaputumuzu açtığımızda kediyi gördüm. Ama çıkaramadık. İtfaiye ekiplerine haber verdik. İtfaiye ekibi, bir süre sonra kediyi çıkardı. Artık bu yavru kediyi bırakmak istemiyorum, sahiplendim\'\' dedi.

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