T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobilinin motor kısmına giren yavru kediyi sahiplendi

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT’ta 28 yaşındaki Feyyaz Yılmaz’a ait park halindeki otomobilin motor kısmına giren kediyi itfaiye ekipleri yarım saat süren çalışma ile kurtardı

16 Kasım 2017 18:13

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT’ta 28 yaşındaki Feyyaz Yılmaz’a ait park halindeki otomobilin motor kısmına giren kediyi itfaiye ekipleri yarım saat süren çalışma ile kurtardı. Otomobil sahibi Yılmaz, kurtarılan yavru kediyi sahiplendi.
Semerkant Mahallesinde esnaf Feyyaz Yılmaz, öğle saatlerinde otomobili park halindeyken motor kısmından kedi sesi duydu. Otomobilin motor kaputunu açan Yılmaz, yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştı. Başarılı olamayan Yılmaz, Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonrasında yavru kedi, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kediyi sahiplenen Yılmaz, \'\'Dışarıdan gelen kedi sesisin arabamdan geldiğini fark ettim. Kaputumuzu açtığımızda kediyi gördüm. Ama çıkaramadık. İtfaiye ekiplerine haber verdik. İtfaiye ekibi, bir süre sonra kediyi çıkardı. Artık bu yavru kediyi bırakmak istemiyorum, sahiplendim\'\' dedi.

FOTOĞRAFLI  

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih YILMAZTOKAT DHA TOKATtaFeyyaz YılmazaOtomobilYılmazSemerkant MahallesindeYılmazyavruBaşarılıYılmazTokat BelediyesiKediyi sahiplenen YılmazKaputumuzuAmaArtıkFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24