Otomobilinin lastiğini değiştirirken 1 milyon 600 bin TL'si çalındı!

Bursa'da inşaat firması sahibi Osman K.'nin arsa satışından aldığı 1 milyon 600 bin TL'yi koyduğu çanta, otomobilinin patlayan lastiğini değiştirmek isterken çalındı.

11 Ocak Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi Ata Bulvarı’nda meydana gelen olayda, Osman K., Nilüfer ilçesindeki arsasını 1 milyon 600 bin TL’ye sattı. Tapu ve Kadastro 4. Bölge Müdürlüğü’nde teslim aldığı parayı çantaya koyan Osman K., bir arkadaşıyla bankaya gitmek için otomobiliyle yola çıktı.



Otomobilinin lastiği patlayınca yedek lastik değiştiren Osman K., yeniden otomobile bindiğinde 1 milyon 600 bin TL'nin bulunduğu çantanın otomobilde olmadığını fark etti.



Yaptığı aramalara rağmen çantasını bulamayan Osman K., polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Takip edilmiş

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede otomobilin lastiğine özel yapım çivi batırıldığını belirledi. Otomobil lastiğinin patladığı noktanın, güvenlik kameralarının açısı dışında kaldığını tespit eden ekipler, MOBESE kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde Osman K.’nin otomobilinin başka bir otomobil tarafından takip edildiği ortaya çıktı.

Yapılan kısa süreli çalışma sonunda ise takipte kullanılan otomobil, Küçük Sanayi Sitesi’nde terk edilmiş olarak bulundu. Otomobile 200 metre mesafede ise parçalanmış bir cep telefonu bulundu. Telefonu incelemeye alan polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirleyerek, yakalamak için çalışma yapıyor. (DHA)