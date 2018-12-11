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Otomobilinin arkasına iple bağladığı atı sürükledi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, sürücüsü tarafından otomobilin arkasına boynundan iple bağlanan atın, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri tepkiye neden oldu

11 Aralık 2018 23:07

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karşıyaka ilçesinde, sürücüsü tarafından otomobilin arkasına boynundan iple bağlanan atın, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri tepkiye neden oldu. Otomobilin sürücüsün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, gündüz saatlerinde Demirköprü Mahallesi\'nde meydana geldi. İsmi ve plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, aracının arkasına atı boynundan iple bağlayıp, hareket etti. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki bu olay, izleyenlerin tepkisini çekti. Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobil sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.

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