Otomobilini yenileyemeyen bakıma veriyor

Yaşanan ekonomik krizin de etkisiyle otomobilini değiştiremeyenler, araçlarının bakımlarını yaptırarak kullanmayı tercih edildiği ve bu dönemde araç bakım uygulama merkezlerinde günlük araç girişlerinin arttığı bildirdi.



Küresel boyutta yaşanan ekonomik kriz otomotiv sektörü başta olmak üzere her sektörde etkilerini hissettiriyor. Tüketiciler harcamalarını kısma eğilimine giderken, otomobil satışları da bundan önemli ölçüde etkilendi.



Pazara birbiri ardında sunulan yeni modellere ve devam eden kampanyalara rağmen otomobil satışları, ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,1 oranında gerileyerek 13 bin 173 adede düştü.



Otomobilini yenilemek isteyen ancak bu imkanı bulamayanlar ise yönlerini araç koruma ve bakım uygulamalarına çevirdi.



Bu alanda faaliyet gösteren Sonax Türkiye'nin Genel Müdür Yardımcısı Turgut Yüksekdağ, krizin etkilerinin hissedilmeye başladığı eylül-ekim dönemlerinde sektörün, "lüks" olarak algılanması nedeniyle krizden etkilenen sektörlerden biri olacağını düşündüklerini, ancak bugün krizin etkilerini hissetmediklerini anlattı.



Sıfır ya da ikinci el otomobil satışları sonrasında yapılan temizlik, bakım ve koruma uygulamalarında olmasa da otomobilini değiştirmek isteyen ancak çeşitli nedenlerden dolayı bunu gerçekleştiremeyen müşterilerinin, iş hacimlerini artırdığını anlatan Yüksekdağ, bu dönemde özellikle iç temizlik uygulamalarının talep gördüğünü söyledi.



Geçen yıl bu dönemde uygulama merkezlerine günde ortalama 3,2 araç girerken, bugün günde ortalama 4 araca bakım yapıldığını bildirdi.



Otomobil temizliğine kadınların ilgisi



Yüksekdağ, özellikle kadın müşterilerinin bu dönemde arttığını, detaylı iç temizlik başta olmak üzere, motor koruma, çizik giderme, parlatma gibi uygulamaların da sıkça talep edildiğini söyledi.



Mart ayından sonra ise klima temizliği gibi uygulamalarda artış beklediklerini dile getiren Yüksekdağ, araç koruma uygulamalarının internetten de 12 ay taksitli olarak satılmaya başlamasıyla birlikte ilginin yoğunlaşmasını tahmin ettiklerini bildirdi.



Genellikle kendilerine 2-5 yaş aralığında otomobillerin geldiğini anlatan Yüksekdağ, müşteri profiline bakıldığında bankacıların oranında azalma gözlemlediklerini söyledi.



Doktorların ve pilotların araç koruma uygulamalarına ilgilerinin sürdüğünü ifade eden Yüksekdağ, otomobil bakım ve koruma uygulamalarına olan bu talep artışının bayilik taleplerini de ciddi oranda artırdığını kaydetti.



Yüksekdağ, özellikle inşaat ve inşaat malzemesi satan firmaların yeni iş kolu olarak bayilik taleplerinde bulunduğunu anlattı.



Uygulama merkezlerinde neler yapılıyor?



Turgut Yüksekdağ'ın verdiği bilgiye göre, asit yağmurları, yollardaki katran ve tuz, ultraviyole ışınları, kuş pisliği, ağaç reçineleri ile araç yıkama sırasında kullanılan kalitesiz deterjan ve yıkama fırçalarının olumsuz ve tahrip edici etkisi, boyada parlaklık kaybına ve koruyucu film tabakasının zayıflamasına neden oluyor. Boya koruma uygulaması ile bu olumsuzlukların önünegeçilebiliyor.



Sürekli sıcak, yağ buharı ve tozlu ortam içinde çalışan motor da bu etkenler nedeniyle yıpranıyor. Motor koruma uygulaması ile otomobilin motoru, solvent içermeyen özel temizleyici ve motor cilası ile yağ ve kirden arındırılarak, koruma altına alınıyor.



İç temizlik uygulamasında ise otomobil iç mekanının en detay noktaları, tavandan tabana ve bagaja kadar 49 noktada temizlenerek hijyenik bir ortam sağlanıyor.



Bu uygulamaların yanı sıra jant temizliği ve bakımı, torpido, plastik ve lastik aksamların hijyenik temizliği ve korunması, kapı panellerinin temizlenmesi ve bakımı, hava ızgaralarının temizlenmesi ve bakımı, tüm plastik ve lastiklerin parlatılması ve korunması da araç koruma uygulama merkezlerde gerçekleştiriliyor.

