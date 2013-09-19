Otomobilini satacaklar dikkat!

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran işadamı O.A., otomobilini satmak için internet üzerinden ilan verdiğini ve 45 bin liraya satışa çıkardığını söyledi. Mağdur O.A. “Otomobilimi satmak için internet üzerindeki bir siteden ilan verdim. İlanda verdiğim iletişim bilgilerinden bana ulaşan bir kişi ile satış konusunda anlaştık. Notere gittiğimiz sırada, internet bankacılığı üzerinden benim hesaba yönelik yaptığı 45 bin liralık EFT emrini gösterdi. Ben de 'Ppara hesabıma yatmıştır' diye, noterde satışa imzaladım. Ancak daha sonra hesaplarımı kontrol ettiğimde bu paranın hesabıma yatmadığını fark ettim” dedi.

Ali Aksoyer'in Doğan Haber Ajansı'ndaki haberine göre, olayla ilgili başlatılan soruşturma sırasında şüpheli Refik E.’nin peşine düşen ekipler kısa süre sonra sözde satın aldığı araçla birlikte yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilerek sorgulaması yapılan Refik E. suçlamaları kabul etmedi. Şüpheli Refik E. “Beni bir arkadaşım aradı. Araba alacağını ancak borçları yüzünden kendi üzerine alamadığını aracı benim üzerime yapmak istediğini söyledi. Ben de kabul ettim. EFT’yi arkadaşım yaptı. İleri tarihli ve daha sonradan iptal edildiğini bilmiyordum.” diye ifade verdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Refik E. sevk edildiği adliyede tutuklandı. Polis Refik E.’nin ifadesinde ismini verdiği arkadaşını yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

Yetkililer son günlerde bu tür dolandırıcılık olaylarının arttığını belirterek otomobilini satacak vatandaşları dikkatli olmaları ve parayı almadan asla noter satışına imza atmamaları konusunda uyardılar.