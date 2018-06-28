Otomobilini kanyona süren kadın, intihar girişiminde bulundu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’te, iddiaya göre M.K. (40), otomobilini kanyona sürerek intihar girişiminde bulundu. Yamaçta ters dönerek kalan otomobilden yaralı kurtarılan kadın, tedaviye alındı.

Olay, Karabük ile Safranbolu arasındaki Bulak Kanyonu’nda meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle Bahçelievler Mahallesi 129 Nolu Sokak\'a gelip kanyon kenarında bekleyen M.K. isimli kadın, bir süre sonra cep telefonuyla aradığı kadın arkadaşına intihar edeceğini söyledi. Kadın arkadaşı da ortak arkadaşları M.A.\'yı aradı. Olay yerine gelen M.A., M.K.\'yı ikna etmeye çalıştı. M.K., geri manevra yaptığı otomobilini hızla kanyona doğru sürdü. M.K., yamaçta ters dönen otomobilde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık çalışanları tarafından kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 30 dakika süren çalışma sonucu otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılan M.K., sedyeye konularak yolda bekleyen ambulansa güçlükle taşındı. Bazı meraklı vatandaşlar ise kurtarma çalışmalarını kanyonun köprüsünden takip etti. Özel bir hastaneye kaldırılan evli ve 2 çocuk annesi M.K’nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

M.K.’yı intiharından vazgeçirmek için olay yerine gelen M.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. M.K.\'nın daha önce de 2 defa intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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