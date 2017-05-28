Otomobilini 1 yıldır apartman asansöründen çıkaramıyor

Eskişehir'de asansör halatının kopması sonucu 6 metre yükseklikten zemine düşen otomobilini bulunduğu yerden çıkarmak isteyen kişi, bir yıldır süren mahkemenin sonuçlanmasını bekliyor.

Kent merkezinde market işleten Cengiz Önal, 23 Mayıs 2016'da akşam saatlerinde kızı ile Çamlıca Mahallesi Kaderler Sokak'taki babasına ait apartmanın asansörle çalışan garajından 26 UF 882 plakalı otomobilini çıkardığı sırada yük mekanizmasının kopması sonucu 6 metre yükseklikten zemine düştüklerini anlattı.

Kazanın ardından aracın güneşlik kısmından, apartmanda yaşayan komşuları tarafından kurtarıldıklarını ifade eden Önal, şöyle konuştu:

"Apartmanın garajından aracımı çıkarttığım sırada yaklaşık 6 metre yükseklikten bir anda asansör mekanizması ile zemine düştük. Bu sırada büyük bir ses oluştu. Apartmanda yaşayan komşularımızın da yardımıyla aracın tavanında bulunan güneşlikten dışarı çıktı. Emniyet güçleri gerekli incelemeleri yaptı. Biz de hukuki olarak girişimlerde bulunduk. Apartmanı yapan müteahhit ile anlaşma yolunu denedik ancak bir sonuç alamadık. Söz konusu araçlarımızı bu asansör ile 2 ya da 3 kez garaja indirdik. Asansör, hizmete girmeden önce de arızalar veriyordu. Ancak bunların tam olarak giderilmediği yaşadığımız kaza ile ortaya çıktı. Kızım ile ölümden döndük diyebiliriz. Mahkeme süreci devam ediyor. Müteahhit 'Benimle bu işin bir ilgisi yok. Belediyeden gerekli izinleri aldım' diyor."

Önal, yaptıkları araştırmalar sonucunda babası dahil apartman yönetimi hakkında dava açtığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bize yardıma koşan insanlar tepki göstermeye başladı. Davamız 3 Ekim'e ertelendi. Bilirkişinin gelmesini bekliyoruz fakat o da gelmedi. Bu nedenle aracımı bulunduğu yerden çıkaramıyorum. Kendimiz çıkarmak istemiyoruz. Bunun nedeni ise bu kazayı üstlenmeyen insan yarın buradan aracı çıkarırken benim onun malına zarar verdiğimi düşünebilir. Yasal haklarımı sonuna kadar sürdürmek istiyorum. Yetkililerden sorunun çözümü için yardım talep ediyorum."