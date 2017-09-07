Otomobiline tekme atanı öldüren sanığa 15 yıl hapis

Kemal ATLAN/ ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de otomobiline tekme attığı için tartıştığı 37 yaşındaki Tolga Toraman\'ı bıçaklayarak öldürmekten tutuklu yargılanan aynı yaştaki Tevabil Salihoğlu, 15 yıl hapis cezasına mahkum oldu.

Olay, geçen 11 Mart gecesi Hoşnudiye Mahallesi\'ndeki \'Barlar Sokağı\' olarak bilinen Vural Sokak\'ta meydana geldi. Tolga Toraman, bir barda içki içtiği arkadaşlarıyla alkolün etkisiyle tartıştı. Arkadaşları tarafından dışarı çıkartılan Tolga Toraman, iddiaya göre bu sırada sokakta geçen Tevabil Salihoğlu\'nun yönetimindeki otomobile tekme attı. Tevabil Salihoğlu çıkan tartışmada, Tolga Toraman\'ı çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı. Ağır yaralanan Tolga Toraman, bir taksiye binerek gittiği Yunus Emre Devlet Hastanesi\'nde doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

\"BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİM\"

Polisler tarafından yakalanan Tevabil Salihoğlu, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanırken hakkında adam öldürmek suçundan 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Bugün yapılan duruşmada son kez kendini savunan Tevabil Salihoğlu şunları söyledi:

\"Olay günü istem dışı olayda bulundum. Olay istemeden olmuştur. Ben kendisine zarar vermek, öldürmek istemedim. Böyle olmasını istemezdim. Aracıma tekme attı ve zarar verdi. Oradan ayrıldıktan bir süre sonra tekrar olay yerine gelerek aracımdaki zararın karşılanması için onunla görüşmek istedim. Aracımdan indiğimde bana saldırdı. Üzerimde bıçak vardı. İstesem aracıma zarar verdiği ilk anda öldürürdüm. Bana küfür etti ve tekme attı. Kesinlikle kendisini öldürmek istemedim.\"

ANNE TORAMAN: SEN DE ONA TEKME ATSAYDIN

Duruşmaya ölen Tolga Toraman\'ın annesi Meral Toraman, babası Sedat Toraman ve kardeşi Egemen Toraman da katıldı. Mahkeme heyetinden sanığın ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılmasını isteyen anne Meral Toraman sanığa da, \"Madem oğlum sana ve aracına tekme attı, sen de ona tekme atsaydın. 9-10 yerinden neden bıçakladın? Müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istiyorum\" dedi.

Eskişehir 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Tevabil Salihoğlu\'na kasten öldürme suçundan önce ömür boyu hapis cezası verdi, ardından olayda tahrik olduğuna kanaat getirerek cezayı 15 yıl hapse indirdi.



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