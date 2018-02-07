Otomobilinden geriye kalanı görünce şoke oldu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da berberlik yapan Asım Taşçı\'nın (23) kaza yaptığı otomobili, tamircinin önünden çalındı. Hırsızlar tarafından aracının parçalara ayrıldığını gören genç, babasıyla birlikte olayın şaşkınlığını yaşadı. Taşçı, \"Otomobilimde bütün önemli parçaları sökmüşler, beyin, akü, far, ön konsol, şanzıman, hiçbir şey kalmamış\" dedi.

Asım Taşçı, 5 ay önce merkez Seyhan ilçesindeki Öğretmenler Bulvarı üzerinde aşırı hız nedeniyle aracıyla kaza yaptı. 01 EPF 98 plakalı 2011 model otomobilinde 10 bin liralık hasar oluşan genç, aracını yaptırmak için tamirciye götürdü. Bir süre sonra, Taşçı\'nın arkadaşı telefonla arayarak otomobilin tamircinin otoparkında olmadığını söyledi. İş yerine giden Taşçı, tamirci Cengiz S.\'ye aracının nerede olduğu sordu. Cengiz S., ise otomobilin nerede olduğunu bilmediğini, sorumluluğun kendisinde olmadığını söyledi. Bunun üzerine Taşcı, polise giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, otomobilin çekici ile parçalanmak üzere Osmaniye\'ye götürüldüğünü saptadı. Ekipler, bulunan otomobili Adana Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekti Asım Taşçı da emniyete çağrıldı. Babası Aydın Taşçı ile emniyete gelen genç, otomobilini görünce ikinci şoku yaşadı.

Geçimini berberlik yaparak sağladığını 35 bin liraya aldığı otomobilin tamamına banka kredisi kullandığını belirten Taşçı, \"Otomobilimde bütün önemli parçaları sökmüşler, beyin, akü, far, ön konsol, şanzıman, hiçbir şey kalmamış. Otomobilin maliyeti kredi faiziyle birlikte bana 50 bin lira. Para eden bütün parçaları alınmış, ne yapacağımı bilemiyorum\" diye konuştu.

Polis, otomobili alıp, Osmaniye\'ye götüren A.Y.\'yı gözaltına aldı. Şüpheli sorgusunda, \"Tamirci önünde kazalı 2 araç vardı, birini satın almıştı, hata yaptım yanlış aracı götürdüm\" diyerek kendini savunmaya çalıştı. Asım Taşçı, oto tamircisi Cengiz S. ve A.Y.\'den şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



FOTOĞRAFLI