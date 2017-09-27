Otomobilindeki kadını öldürüp, polise teslim oldu (2) - Yeniden

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, otomobilde çıkan tartışmada yanındaki 31 yaşındaki Pınar Eliuz\'u tüfekle öldüren 38 yaşındaki Mustafa K., polise giderek teslim oldu.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bugün saat 15.00\'te gelen Mustafa K., 20 APR 19 plakalı otomobilde yanında oturan Pınar Eliuz\'u tüfekle öldürdüğünü söyledi. Katil zanlısı Mustafa K.\'yi gözaltına alan polis ekipleri, ihbar üzerine cinayetin işlendiği Pamukkale İlçesi Zübeyde Hanım Caddesi\'ne gitti. Yol kenarında park halindeki otomobilin yan koltuğunda, Pınar Eliuz\'un cesedi bulundu. Cinayette kullanılan silaha da el koyan ekipler, detaylı inceleme için çekiciye yüklenen otomobili Emniyet\'e götürdü. Bahçeye çekiciden indirilen otomobilin etrafı, polis ekipler tarafından bariyerlerle kapatıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri, emniyete getirilen otomobilde inceleme yaptı. İnceleme sonrası Pınar Eliuz\'un cesedi, Emniyet Müdürlüğü\'ne gelen cenaze aracına yüklenip, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Mustafa K.\'nin 6 ayrı suçtan polis tarafından arandığının belirlendiği kaydedildi. Mustafa K.\'nin, Eliuz\'un kendisini kullandığını, parasını harcattığını, çıkan tartışmada öldürdüğünü söylediği belirtildi.



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