T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü

Kemal ALTINDAĞ/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Gemlik ilçesinde aracında silahlı saldırıya uğrayan Günay Torun (55), hayatını kaybetti

22 Kasım 2018 13:59

Kemal ALTINDAĞ/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Gemlik ilçesinde aracında silahlı saldırıya uğrayan Günay Torun (55), hayatını kaybetti. 
Olay, sabah saatlerinde Gemlik ilçesi Balıkpazarı bölgesinde meydana geldi. Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi de olan kadın kuaförü Günay Torun, işe gitmek için 34 PG 4315 plakalı otomobiline bindi. Bu sırada yaklaşan beyaz renkli bir otomobilden Günay Torun\'a doğru tabancayla 6 el ateş açıldı. Mermilerden 3\'ü karın bölgesine isabet eden Günay Torun, ağır yaralandı.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Torun\'un yaşamını yitirdiği saptandı.
Günay Torun\'un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. 
Polis, ilk tespitlerine göre yakın bir akrabası olduğu öne sürülen ve adı açıklanmayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kemal ALTINDAĞGEMLİK Bursa DHA BURSATorunGemlikGemlik EsnafSanatkarlar Odası Yönetim KuruluPGBuGünay TorunMermilerdenGelenAdli Tıp KurumuFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24