Özcan DURUSOY/BULDAN (Denizli), DHA - DENİZLİ\'nin Buldan İlçesi\'nde 39 yaşındaki Süleyman Gazdağlı, otomobilinde ölü bulundu.

Olay, bugün gündüz saatlerinde, Toprakçı Kaşı mevkiinde meydana geldi. Bir eczanede kalfalık yapan Süleyman Gazdağlı\'yı otomobilde hareketsiz görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gazdağlı\'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen Gazdağlı\'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

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