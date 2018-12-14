Otomobilinde ölü bulunan emniyet müdür yardımcısı, toprağa verildi

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- ANTALYA\'da otomobilinde ölü bulunan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan\'ın (47) cenazesi memleketi Konya\'nın Akşehir ilçesinde toprağa verildi.

Kepez ilçesi Varyant seyir terasında, dün saat 09.00 sıralarında, otomobilde hareketsiz duran kişiyi fark edenler, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, araçtaki kişinin Antalya Emniyet Müdür Yardımcı Ali Karaaslan olduğunu saptadı. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ali Karaaslan\'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tabancasıyla kalbine ateş ederek yaşamına son verdiği belirlenen Karaaslan\'ın, eşini bir süre önce kanserden kaybettiği belirtildi. 2 çocuk babası Karaarslan\'ın cenazesi, helallik alınmak için bugün ilk olarak memleketi Konya\'nın Akşehir ilçesi Doğrugöz Mahallesi\'nde baba evine getirildi. Baba Ömer Faruk Karaaslan ve anne Emine Karaaslan güçlükle ayakta durabildi. Karaaslan\'ın cenazesi daha sonra Merkez Camii\'ne getirildi. Burada düzenlenen törene Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Konya Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, emniyet mensupları, ailesi ve yakınları katıldı. Cuma namazı sonrası Akşehir İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş\'ın, kıldırdığı cenaze namazının ardından Karaaslan\'ın cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.



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