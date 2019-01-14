T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobilinde başından vurularak, öldürülmüş halde bulundu

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de Serkan Ateş(40), otomobilinde başından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu

14 Ocak 2019 18:59

MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de Serkan Ateş(40), otomobilinde başından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Jandarma cinayetle ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Merkez Mezitli ilçesine bağlı Fındıkpınarı Mahallesi\'ne giden yol üzerindeki bir otomobilde bir kişinin hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. Hemen verilen adrese gelen jandarma ekipleri otomobildeki kişinin Serkan Ateş olduğunu ve başından tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Jandarma yaptığı araştırmalar sonucunda Ateş\'in akrabası olduğu öğrenilen 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MERSİN DHAMERSİN Serkan Ateş40JandarmaMerkez MezitliFındıkpınarı MahallesiHemenAteşCinayetleFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24