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Otomobilin yedek lastiğinden uyuşturucu çıktı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da polisin düzenlediği operasyonda, otomobilin bagajındaki yedek lastiğe gizlenmiş 2 kilo esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

10 Ocak 2019 15:51

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA\'da polisin düzenlediği operasyonda, otomobilin bagajındaki yedek lastiğe gizlenmiş 2 kilo esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, U.A. (28) ve M.A.A. (22) isimli şüphelilerin 07 EU 687 plakalı otomobil ile Kütahya\'ya uyuşturucu madde getirecekleri ihbarını aldı. Çevre yolunda önlem alan polis ekipleri, belirlenenen aracı durdurmak istedi ancak şüpheliler polisin \'dur\' ikazına uymayarak kaçmaya başladı. 2\'nci Organize Sanayi Bölgesi\'ne giren otomobil, yolu kesmeye çalışan sivil polis aracına çarptı. Yaya kaçmaya devam eden U.A. ve M.A.A biber gazı ile etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Şüphelilerin kullandığı otomobilde yapılan aramada, bagajdaki yedek lastik içerisine gizlenmiş, poşetlere sarılı 2 kilo kubar esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

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