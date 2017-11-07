Otomobilin yedek lastiğinde esrar ele geçti

ŞANLIURFA, (DHA) – ŞANLIURFA’da polisin durdurduğu otomobilin yedek lastiğinde 8 kilo 700 gram toz esrar ele geçti, sürücü gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır’dan İstanbul’a gitmekte olan bir otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolu sırasında sürücünün tedirgin davranışlarından şüphelenen ekipler, otomobili aramak için kontrol noktasına çekti. Burada yapılan aramada yedek lastiğin içindeki poşetlerde 8 kilo 700 gram toz esrar bulundu. Esrara el koyan polis sürücüyü gözaltına aldı.

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