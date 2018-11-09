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Otomobilin yakıt tankından 17 kilo eroin çıktı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta polis ekiplerince alınan istihbari bilgi üzerine durdurulan  otomobilin yakıt tankına gizlenen 17 kilo eroini, narkotik dedektör köpeği 'Kurt' buldu

09 Kasım 2018 14:17

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta polis ekiplerince alınan istihbari bilgi üzerine durdurulan  otomobilin yakıt tankına gizlenen 17 kilo eroini, narkotik dedektör köpeği \'Kurt\' buldu.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Sivas-Erzincan karayolunun Erzincan uygulama noktasında Serhat K. yönetimindeki 06 HC 0452 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde detaylı arama yapan polisler, narkotik dedektör köpeği \'Kurt\'un tepki vermesi üzerine, LPG tankına gizlenmiş 17 kilo eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü ile araçtaki Yakup K.\'nin İl Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri sürüyor.

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