Otomobilin yakıt deposunda 25 kilo toz esrar çıktı

Bolu'da polis ekipleri tarafından şüpheli görülerek kontrol noktasında durdurulan otomobilin yakıt deposundan 25 kilo toz esrar çıktı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde, eğitimli köpek 'sezar'ın yardımıyla arama yapıldı. Sezar'ın yakıt deposunun bulunduğu bölüme tepki vermesi üzerine otomobil gece saatlerinde incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne çekildi. Detaylı aramada, yakıt deposuna gizlenmiş 27 paket halinde 25 kilo toz esrar ele geçirildi.



Otomobilin Doğu illerinden İstanbul'a gittiği öğrenilirken araç sürücüsü K.R., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)