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Otomobilin TIR'a çarpma anı kamerada

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı

31 Ekim 2017 17:18

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta otomobil ile TIR\'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Sivas-Erzincan karayolu Organize Sanayi Kavşağı\'nda meydana geldi. Organize Sanayi yönüne giden, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 RY 8194 plakalı otomobil kavşaktan dönmek isteyen 30 yaşındaki Sinan Mural yönetimindeki 54 BG 077 TIR\'ın 54 BG 078 plakalı dorsesine çaptı. Kazada otomobil içinde bulunan 17 yaşındaki Emre Topuz, 17 yaşındaki Yusuf Özkan, 21 yaşındaki Kaan, 17 yaşındaki Cengizhan ve 29 yaşındaki Coşkun Kodaz yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. TIR şoförü Mural ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Organize Sanayi Kavşağı\'ndan dönen TIR\'a arkadan hızla gelen otomobil çarptığı görüldü. Kaza sonrası TIR şoförü aracından inerek otomobil içinde sıkışan yaralılara yardım ettiği gözlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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