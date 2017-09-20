Otomobilin TIR'a çarpma anı kamerada

Ergün TOS/SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Seydikemer İlçesi\'nde, geri manevra yaparak işyerine girmeye çalışan TIR\'a yandan çarpan otomobilin sürücüsü 31 yaşındaki Cüneyt Çil ile yolcu koltuğundaki 17 yaşındaki Kadircan Çil ağır yaralandı. Otomobilde sıkışan Kadircan Çil, itfaiye tarafından çıkarılırken, otomobilin TIR\'a çarpma anı işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kaza, Fethiye- Antalya karayolunun içinden geçtiği Zorlar Mahallesi\'nde, dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Antalya\'dan Fethiye yönüne giden Cüneyt Çil\'in kullandığı 48 HZ 181 plakalı otomobil, yol kenarındaki işyerine girmek için geri manevra yapan 33 yaşındaki Zeki Bilge yönetimindeki 33 DYU 26 plakalı TIR\'a yandan çarptı. TIR şoförü Bilge\'nin yara almadan atlattığı kazada, büyük hasar gören otomobilin sürücüsü Cüneyt Çil ile yanında bulunan Kadircan Çil, yaralandı. Otomobilde sıkışan Kadircan Çil\'in kurtarılması için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin metal parçalarını kesen itfaiye ekiplerinin 20 dakika süren müdahalesinin ardından otomobilden çıkarılan Kadircan Çil ile diğer yaralı Cüneyt Çil, hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerden, işyerine girmek için manevra yapan TIR\'ın şoförünün dörtlü ışıklarını yakarak, bir işyeri çalışanın da elle işaret yaparak otomobil sürücüsünü uyarmaya çalıştıkları, ancak bu çabalarının yeterli olmadığı ortaya çıktı.

Kaza sonrası polis tarafından gözaltına alınan TIR şoforü Bilge, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



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