Otomobilin tavanına oturup, direksiyonu ayağıyla kontrol eden sürücüye para cezası

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da, otomobilin tavanına oturup, camdan içeri uzattığı sol ayağıyla direksiyonu kontrol ederek, araç kullanan Süleyman Ç.\'ye, 2 bin 158 liralık idari para cezası uygulandı. Süleyman Ç.\'nin akıl sağlığının yerinde olup, olmadığı yönünde Adli Tıp Kurumu\'ndan rapor alınacağı da belirtildi.

Olay, geçen pazar günü öğle saatlerinde, merkez Karatay ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Kudüs Caddesi\'nde meydana geldi. Süleyman Ç., 42 CSE 94 plakalı otomobilin tavanına oturup, camdan içeri uzattığı sol ayağıyla direksiyonu kontrol ederek, araç kullandı. Süleyman Ç., çevredekilerin şaşkın bakışları arasında, bir süre otomobili böyle sürdü. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada ve basında yer almasının ardından polis hareke geçti. Otomobilin plakasından sürücünün Süleyman Ç. olduğu belirlendi. Süleyman Ç.\'ye \'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek\', \'saygısızca araç kullanmak\', \'seyir halindeyken emniyet kemeri takmamak\' ve \'araç dışına yolcu bindirmek\' suçlarından 2 bin 158 liralık idari para cezası kesildi.

Öte yandan Süleyman Ç.\'nin akıl sağlığının yerinde olup, olmadığı yönünde Adli Tıp Kurumu\'ndan rapor alınacağı ve hakkındaki soruşturmanın sürdürüleceği belirtildi.



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