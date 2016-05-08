Otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi 3 saatlik ‘operasyon’la kurtarıldı

Karabük'te, park halindeki otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru kedi, itfaiye ve vatandaşların yaklaşık 3 saat çalışması sonucu kurtarıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Karabük'te, park halindeki otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru kedi, itfaiye ve vatandaşların yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Yenişehir Mahallesi Nilüfer Sokak’ta park halindeki otomobilin motor bölümünden gelen kedi sesini duyan üniversite öğrencileri, araç sahibini beklemeye başladı. Öğrenciler, yaklaşık 1 saat sonra aracın yanına gelen Osman Demircioğlu’yu, durumu anlatıp, aracı çalıştırmaması konusunda uyardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu yerinden sökülen akünün arkasındaki yavru kedi, elleri küçük olan bir vatandaş tarafından çıkarıldı. Yol kenarında ağaçlık alana bırakılan kedi, koşarak uzaklaştı.

Araç sürücüsü Osman Demircioğlu, "Öğrenciler yaklaşık bir saat beni beklemişler. Allah razı olsun. Hemen itfaiyeye haber verdim" dedi.