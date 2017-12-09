Otomobilin motor bölümüne giren yavru kedinin bacağı koptu

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT Hami Efendi Caddesi\'nde park halinde bulunan bir otomobilin motor kısmına giren ve burada motor kayışına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması ile kurtarıldı. Bacağından birinin motor kayışından kaynaklı olarak koptuğu belirlenen yavru kedi, veterinere götürüldü.

Cadde üzerindeki bulunanlar park halindeki otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini duydu. Önce kendi çabaları ile kediyi çıkarmaya çalışanlar, sonuç alamayınca itfaiye ekiplerini aradı. Gelen itfaiye ekipleri, aracın sahibe ulaştı. Daha sonra yavru kedinin motor kısmına bağlı kayışa sıkıştığı belirlendi. Yavru kedi, ekiplerin bir saatlik çalışması sonrası kurtarıldı. Kedinin bacaklarından birinin motor kayışından kaynaklı kesilme nedeniyle koptuğu tespit edildi. Yavru kedi, tedavisi için veterinere götürüldü. İtfaiye Müdürü Mizbah Yılmaz, kurtardıkları kedinin bir bacağının koptuğunu belirterek, \"hbarı değerlendirdik. Kedimizin bacağı kayışa sıkışmış ve kopmuş. Kedi buraya ısınmak için girmiş ancak, sıkışmış. Kış aylarında ve havaların soğuması ile beraber kediler araçların motor kısmına giriyor\" dedi.



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