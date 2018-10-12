OTOMOBİLİN KİLİTLENMESİNİ SİNYAL KESİCİ İLE ENGELLEDİ 

*Hırsızlık anı kamerada

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA

Fatih\'te otomobilini park ettikten sonra uzaktan kumanda ile kilitlediğini zanneden kişinin otomobildeki çantası çalındı. Polisin yaptığı incelemede aracın kilitlenmesinin sinyal kesici ile engellendiği belirlendi. Şüpheli, olayda kullandığı sinyal kesici ile yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi.

OKUL MÜDÜRÜNÜN 20 BİN LİRASI ÇALINDI

Fatih, İskenderpaşa mahallesinde otomobilini park eden okul müdürü İ.Y. geri döndüğünde aracın içinde bulunan içinde 20 bin lira, çek defteri ve tablet bilgisayarının bulunduğu çantasının çalındığını fark ederek polise haber verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HIRSIZLIK ANI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Polis olayla ilgili güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde İ.Y.\'nin otomobilinden indikten sonra aracı uzaktan kumanda cihazı ile kilitlediğini sanarak uzaklaştığı görüldü. Bu sırada bir otomobil arkada bulunan şüphelinin elindeki cihazı çalıştırarak otomobilin kilitlenmesini engel olduğu tespit edildi. İ.Y.\'nin uzaklaştığından emin olan şüphelinin otomobilin yanına yaklaştığı önce bagajı ardından arka kapıyı açarak çantayı alarak hızla olay yerinden kaçtığı görüldü.

POLİS ŞÜPHELİYİ GÖRÜNTÜLERDEN TANIDI

Görüntülerdeki kişinin benzer suçlardan daha önce bir çok kez yakalanan şüpheli Mahmut K.(46) olduğunu tespit eden Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipleri düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yetkililer otomobili kilitlerken uzaktan kumanda kullanan sürücülerin aracın kilitlenip kilitlenmediğini kontrol etmesini istediler.

Görüntü Dökümü:

-GÜVENLİK KAMERASI

-Otomobilin park edilmesi

-Kilitlenmesi

-Müdürün gidişi

-Zanlının araca gelişi

-Çantayı alması

-Kaçması

-AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Emniyetten çıkışı

-Detaylar