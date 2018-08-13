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Otomobilin karpuz tezgahına çarpma anı kamerada

Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE'de MOBESE kamerasına yansıyan iki otomobilin karıştığı trafik kazasında, kaza anında otomobillerden birinin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarındaki kaldırımda bulunan karpuz tezgahına çarpıy

13 Ağustos 2018 13:20

Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE\'de MOBESE kamerasına yansıyan iki otomobilin karıştığı trafik kazasında, kaza anında otomobillerden birinin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarındaki kaldırımda bulunan karpuz tezgahına çarpıyor. Çanakkale\'nin Yenice ilçesinde meydana trafik kazası, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı MOBESE kameraları tarafından görüntülendi. Saniye saniye kaydedilen kazalarda sürücülerin dikkatsizliği ve trafik kuralları ihlalleri gözler önüne seriliyor.
Görüntülere yansıyan kaza, Yenice ilçesi Kurtuluş Mahallesi Hamdibey Caddesi üzerinde meydana geldi. Kazada sola dönüş yapmak isteyen bir otomobil, cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobille çarpışıyor. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden birinin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan pazarcı tezgahına giriyor. Kazada tezgahta bulunan karpuzlar ise çarpmanın etkisiyle etrafa saçılıyor. Kazada her iki otomobil de maddi hasar meydana geldi.

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