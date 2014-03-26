Otomobilin en büyük rakibi



Kamuoyu araştırma kuruluşu Forsa'nın verilerine göre, bisiklet kullanmak, yürüyüş sporundan çok daha revaçta. Alman bisiklet üretircileri, geçen yıl 2 milyon 160 bin bisiklet üretti, yaklaşık yarısından daha fazlası aralarında Hollanda, Polonya ve Avusturya'nın bulunduğu ülkelere ihraç edildi. Almanya Bisiklet Üreticileri Birliği ZIV'in Başkanı Siegfried Neuberger, 'Made in Germany' kalitesinin talep gördüğüne dikkat çekrekek, Almanya'nın bisikletlerin yarısını Avrupa Birliği içinden kalanını ise Asya'dan ithal ettiğini belirtti.

Ciro dört milyar euro

Bisiklet parçaları da hesaba katılacak olursa, Alman bisiklet sanayi geçen yıl, dört milyar euro ciro elde etti. Bir önceki yıla oranla daha az olsa da geçen yıl 3 milyon 800 bin bisiklet satıldı. Siegfried Neuberger buna kış şartlarının yol açtığını belirtti.

Ancak 2014 yılının daha olumlu başladığı belirtiliyor. Yılın ilk üç ayında üreticiler, cirolarını iki haneli rakamlara çıkardı. Özellikle de şehir içinde kullanılan Citybike ve dağ bisikletlerine talep olduğu belirtiliyor. Bisiklet modelleri arasında talep görmeye başlayan bir diğer model ise saatte 25 kilometre hız yapabilen elektrikli bisikletler. Alman Bisiklet Ticaret Birliği Başkanı Thomas Kunz, başlarda artık çok iyi bisiklet kullanamayanlar tarafından tecih edilen e bisikletlerin artık farklı kesimlerce de avantajlarının görülmeye başladığını bu nedenle de piyasa gidişatından umutlu olduklarını ifade etti.

2012 yılına göre yüzde 5 daha fazla bir oranla hâlihazırda 410 bin elektrikli bisiklet kullanılıyor. E-bisikletler tüm bisiklet piyasasının yüzde 11'ini oluşturuyor. Bir bisikletin ortalama fiyatı 520 euro iken e-bisikletlerin fiyatı ortalama 2 bin euro. Bu fiyatlar, üreticiler için karlı bir pazar oluşturuyor.

E-bisikletlerin özellikle ağırlık taşımak konusunda önemli avantajları bulunuyor. Almanya'da postacılık hizmetleri bisikletle yapıldığından, e-bisikletlere bu alandan da talep gelmeye başladı.

Şehirlerde park sorunu bulunuyor

Almanya Bisiklet Üreticileri Birliği ZIV'in Başkanı Siegfried Neuberger, kırsal kesimlerde elektrikli bisiklet satışlarının şehirlerden yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Siegfried, şehir yaşamının farklı olduğuna dikkat çekerek, bisikletlerin dışarıda park edilmesi gerektiğini ancak çalınma risklerine karşın henüz alternatifler geliştirilmediğini belirtti.

'Test sonuçları satışları etkiledi'

Ne var ki elektrikli bisikletlerle ilgili tek olumsuzluk, eksik olan park yerleri değil. Almanya'da her türlü ürüne yönelik kalite araştırması yapan bağımsız kuruluş 'Stiftung Warentest' 2013 mayıs ayında test edilen 16 elektrikli bisikletin 9'unu 'kusurlu' olarak değerlendirdi.

Siegfried Neuberger, üreticilerin bu değerlendirmeyi anlaşılır bulmadığını belirterek, bu değerlendirmenin satışları etkilediğinden yakındı. Yapılan testlerin gerçekçi olmadığını ve normalde olmayacak sorunların çıktığına dikkat çeken Neuberger, işi mahkemeye intikal ettirmek yerine, kuruluşla görüşmeyi seçtiklerini belirtti. Neuberger, bir ürün kötüyse, kötüdür ama şimdi gerçekçi testlerle iyi bir değerlendirme sonucu alabilmeye odaklanmalıyız dedi.