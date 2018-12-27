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Otomobilin devirdiği telefon santralinin altında kaldı, 4 gün sonra öldü

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)- BURSA'da freni boşalan bir otomobilin çarparak devirdiği telefon santralinin altında kalarak ağır yaralanan Halit Mehmet (41), 4 gündür süren yaşam savaşını kaybetti

27 Aralık 2018 14:09

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)- BURSA\'da freni boşalan bir otomobilin çarparak devirdiği telefon santralinin altında kalarak ağır yaralanan Halit Mehmet (41), 4 gündür süren yaşam savaşını kaybetti. 
Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Tayakadın Caddesi\'nde meydana geldi. Mustafa Kurtuluş\'un (65) kullandığı 16 K 3322 plakalı otomobilin iddiaya göre, rampadan indiği sırada freni boşaldı. Otomobil yol kenarındaki telefon santraline çarparak, devirdi. Yoldan geçen Halit Mehmet devrilen santralin altında kaldı. Ağır yaralanan Halit Mehmet, Bursa Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Halit Mehmet, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. 

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